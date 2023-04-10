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Сегодня, 16:02

Отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова погиб в ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казбек Сидаков, отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова, погиб в автомобильной аварии, сообщает информационное агентство Ossetia News.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на федеральной трассе «Кавказ» 10 апреля. По данным источника, в одной из них находился Кабзек Сидаков. В тяжелом состоянии его привезли в больницу, но врачам не удалось спасти отца спортсмена.

Источник: https://t.me/ossnews/7459
Заурбек Сидаков
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