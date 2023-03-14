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Сегодня, 17:13

РУСАДА дисквалифицировало чемпионку Европы по борьбе Чепсаракову на 2 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку Европы 2013 года по вольной борьбе Валерию Чепсаракову на два года, сообщается на официальном сайте организации.

34-летняя Чепсаракова дисквалифицирована на 2 года за нарушение п. 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена) и п. 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) Общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация будет отсчитываться с 7 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Также сообщается, что за аналогичные нарушения РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлета Вячеслава Косова на 3 года с 7 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Кроме того, было принято решение аннулировать результаты легкоатлета Вадима Врублевского, выступающего в прыжках в высоту, с 23 февраля 2013 года по 22 февраля 2015 года.

РУСАДА
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