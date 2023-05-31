Сайтиев рассказал, кто более великий борец — Карелин или Лопес

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев рассказал, кто более великий борец — легендарный россиянин Александр Карелин или кубинец Михайн Лопес.

«Сан Саныч Карелин не только как борец, он уникальная личность, которая для меня гораздо ближе, величественнее, чем любой другой борец, — сказал Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка»). — При этом его объективные результаты — это не только Олимпийские игры. Он девятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы. Не знаю, сколько у Михайна Лопеса миров, но по количеству чемпионатов мира и Европы, даже не Европы, а чемпионатов мира и Игр, Сан Саныч его на голову опережает. Но выиграть четыре Олимпийских игр — это великое достояние. На самом деле он [Лопес] — мощнейший мужик. Я видел его борьбу не раз. Такой мощный этот Лопес. Просто гигант. И видно, что неглупый.

Конечно, для меня Сан Саныч гораздо ближе, но я с большим уважением отношусь к Михайну Лопесу, как к единственному четырехкратному чемпиону [ОИ]. Дай Бог, чтобы он в пятый раз стал, чтобы планка была повыше».