Сборная Франции по вольной борьбе оказалась полностью составлена из чеченцев

Мужская сборная Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы (U23) оказалась полностью составленной из этнических чеченцев. Соответствующий список спортсменов опубликован на официальном сайте Федерации борьбы Франции.

В состав команды вошли Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.