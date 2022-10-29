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Сегодня, 10:58

Абдулрашид Садулаев прокомментировал уход Тедеева с поста главного тренера России по вольной борьбе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев высказался об уходе Дзамболата Тедеева с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе.

«Две олимпиады, чемпионаты мира и Европы — все мои главные успехи в борьбе пришлись на время, когда командой руководил Дзамболат Ильич Тедеев. Его присутствие в углу вселяет уверенность и спокойствие. Для каждого члена команды — Ильич не просто тренер на ковре, а наставник и старший брат, который будет рядом в любой жизненной ситуации. От имени борцов сборной России благодарю вас, Дзамболат Ильич, за многолетний труд и большой вклад в то, что наша команда — лучшая в мире! Удачи и успехов во всех новых начинаниях!», — написал Садулаев в соцсетях.

Вскоре после ухода из команды Дзамболат Тедеев выступил с официальным заявлением.

Абдулрашид Садулаев
Дзамболат Тедеев
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Тедеев покидает пост главного тренера сборной России по вольной борьбе
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