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Сегодня, 16:34

Тедеев покидает пост главного тренера сборной России по вольной борьбе

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Дзамболат Тедеев.
Фото Владимир Майоров

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» сообщил об уходе Дзамболата Тедеева с поста главного тренера национальной команды.

«Дзамболат Ильич получает более масштабный объем ответственности. Он продолжает курировать национальную команду. Я надеюсь, его опыт поможет нашей сборной. Но физически Дзамболат Ильич уходит с поста главного тренера национальной команды», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Тедеев заявил, что не знает, как идет подготовка сборной, поскольку у него есть разногласия с федерацией. Специалист занимает пост главного тренера сборной России с 2016 года.

На Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали.

Дзамболат Тедеев
Михаил Мамиашвили
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