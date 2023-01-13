Нурмагомедов: «Глобальная цель — воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей главной цели.

«Моя глобальная цель — воспитать олимпийского чемпиона. Я бы хотел, чтобы из зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Это в будущем. Я понимаю, что это не произойдет на Олимпиаде-2024 и на Играх-2028, но я для этого все условия создаю. У нас есть и вольники, и грэпплеры, и другие виды спорта, но хотелось бы олимпийского чемпиона именно по вольной борьбе. Потому что есть такой, есть тренеры, есть, с кем работать, есть ученики голодные, мотивированные. И я думаю, что можно вырастить олимпийского чемпиона, но это будет нелегко 100 процентов», — сказал Хабиб в интервью телеканалу UDAR.

7 января 2022 Нурмагомедов решил покинуть индустрию ММА. 34-летний спортсмен выступал в UFC с 2012 по 2020 год, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе.

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.