Борьба
Вольная
Новости
Олимпиада
Главная
Борьба
Вольная борьба

Сегодня, 18:58

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит «Гран-при Иван Ярыгин»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на международном турнире «Гран-при Иван Ярыгин».

«На этом турнире будет формироваться состав сборной страны, все серьезно готовятся. В «Гран-при Иван Ярыгин» выступят сильнейшие спортсмены сборной России, в том числе наши олимпийцы Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов. Абдулрашид Садулаев соревнования пропустит», — приводит слова Гацалова ТАСС.

Соревнования пройдут 26-29 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске.

Источник: ТАСС
Сборная России по борьбе
Абдулрашид Садулаев
Хаджимурат Гацалов
0
Читайте также
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
Тело мужчины обнаружили в салоне красоты в Москве
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион борец Сидаков намерен продлить победную серию в Лиге Поддубного
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости