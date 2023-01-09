Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит «Гран-при Иван Ярыгин»
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на международном турнире «Гран-при Иван Ярыгин».
«На этом турнире будет формироваться состав сборной страны, все серьезно готовятся. В «Гран-при Иван Ярыгин» выступят сильнейшие спортсмены сборной России, в том числе наши олимпийцы Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Заурбек Сидаков, Артур Найфонов. Абдулрашид Садулаев соревнования пропустит», — приводит слова Гацалова ТАСС.
Соревнования пройдут 26-29 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске.
Источник: ТАСС
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