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Сегодня, 21:15

Махачев подарит 200 000 рублей победителю чемпионата России по вольной борьбе в весе 61 кг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев подарит 200 000 рублей Абасгаджи Магомедову, который стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, сообщает MMA.Metaratings.ru.

В финальной схватке Абасгаджи Магомедов встретился с Муслимом Мехтихановым. В этом противостоянии Магомедов одержал победу со счетом 9:2.

22 июня в Каспийске (Дагестан) завершился третий день чемпионата России, в котором принимают участие более шестисот спортсменов в десяти весовых категориях.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhachev-podarit-200-000-rublei-pobeditelyu-chempionata-rossii-po-volnoi-borbe-v-vese-61-kg-260760/
Ислам Махачев
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