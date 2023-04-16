Мамиашвили объяснил решение борца Куруглиева выступать за сборную Греции

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение российского борца Даурена Куруглиева представлять Грецию на предстоящем чемпионате Европы.

«Это обычный процесс, который никак не относится к нынешней политической ситуации. Это решение было принято давно. У Куруглиева было мало шансов закрепиться в основном составе сборной России, поэтому он будет выступать за Грецию. Дай бог ему здоровья! Ребята из основного состава готовятся и надеются на положительный исход в ситуации с нашим допуском», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

30-летний Куруглиев является чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019), двукратным обладателем Кубка мира (2019, 2020) и двукратным чемпионом России (2018, 2020).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Загребе с 17 по 23 апреля.