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Мамиашвили объяснил решение борца Куруглиева выступать за сборную Греции

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение российского борца Даурена Куруглиева представлять Грецию на предстоящем чемпионате Европы.

«Это обычный процесс, который никак не относится к нынешней политической ситуации. Это решение было принято давно. У Куруглиева было мало шансов закрепиться в основном составе сборной России, поэтому он будет выступать за Грецию. Дай бог ему здоровья! Ребята из основного состава готовятся и надеются на положительный исход в ситуации с нашим допуском», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

30-летний Куруглиев является чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019), двукратным обладателем Кубка мира (2019, 2020) и двукратным чемпионом России (2018, 2020).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Загребе с 17 по 23 апреля.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-16-prezident-fsbr-obyasnil-resheniye-rossiyskogo-bortsa-kurugliyeva-vystupat-za-sbornuyu-gretsii
Михаил Мамиашвили
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