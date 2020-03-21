Чемпионат России по вольной борьбе отложен из-за коронавируса

Чемпионат России по вольной борьбе, который должен был пройти в Улан-Удэ, отложен, сообщает РИА «Новости».

Турнир должен был состояться с 22 по 27 апреля. Ранее в Бурятии был введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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