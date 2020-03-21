Чемпионат России по вольной борьбе отложен из-за коронавируса
14:24
Чемпионат России по вольной борьбе, который должен был пройти в Улан-Удэ, отложен, сообщает РИА «Новости».
Турнир должен был состояться с 22 по 27 апреля. Ранее в Бурятии был введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса.
По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020