Тренер оценил выступление российских пауэрлифтеров на чемпионате мира в Норвегии

Заслуженный тренер России, старший тренер мужской сборной России по пауэрлифтингу Сергей Иванов прокомментировал выступление атлетов на чемпионате мира в Норвегии. Россияне завоевали 12 наград.

«Сборная России мужская выступила очень успешно, в восьми весовых категориях мы завоевали семь медалей — четыре золотые, две серебряные, одну бронзовую. Все эти участники отобрались на Всемирные игры. Будем надеяться, что с визами проблем не будет», — сказал Иванов РЕН ТВ.