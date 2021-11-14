Тренер оценил выступление российских пауэрлифтеров на чемпионате мира в Норвегии
14 ноября, 23:48
Заслуженный тренер России, старший тренер мужской сборной России по пауэрлифтингу Сергей Иванов прокомментировал выступление атлетов на чемпионате мира в Норвегии. Россияне завоевали 12 наград.
«Сборная России мужская выступила очень успешно, в восьми весовых категориях мы завоевали семь медалей — четыре золотые, две серебряные, одну бронзовую. Все эти участники отобрались на Всемирные игры. Будем надеяться, что с визами проблем не будет», — сказал Иванов РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/903340-trener-otsenil-vystuplenie-rossiiskikh-pauerlifterov-na-chm-v-norvegii
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