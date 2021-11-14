Сборная России завоевала 12 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Норвегии

Российские атлеты завоевали 12 медалей на чемпионате мира по паэурлифтингу, проходившем в Норвегии. Соревнования проводились по дисциплине «троеборье», сообщает РЕН ТВ.

В мужской команде чемпионами первенства стали четыре спортсмена. Двукратный победитель Всемирных игр Сергей Федосиенко в 22-й раз завоевал золото ЧМ, показав сумму троеборья 747,5 кг в весовой категории 59 кг.

В весовой категории 66 кг первое место занял семикратный чемпион мира из Красноярска Сергей Гладких, его сумма — 795 кг. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Инзаркин из Кемеровской области завоевал золотую медаль в весовой категории 93 кг, показав результат 1002,5 кг. Победитель Всемирных игр Андрей Коновалов из Самары стал сильнейшим в супертяжелой весовой категории с суммой троеборья 1165 кг.

В женской команде сборной России чемпионками мира стали две спортсменки. Айгуль Ситдикова из Татарстана выиграла золото в весовой категории 52 кг, ее результат составил 513 кг в сумме троеборья. Отметим, что она показала рекорд мира в жиме — 165,5 кг. Еще одну награду высшей пробы выиграла Дарья Ефимцева из Обнинска, выступающая в весовой категории свыше 84 кг. Ее сумма троеборья составила 707,5. Кроме того, у нее четыре рекорда мира среди юниоров.

Серебряные медали завоевали Евгений Васюков и Сергей Машинцов. Бронзовыми призерами чемпионата стали Наталья Сальникова, Дарья Ломацкая, Анна Кухарева и Сергей Гайшинец.