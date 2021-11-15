Максим Агапитов: «Видимо, за достойные позиции России в IWF нам придется бороться»

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал решение специальной комиссии (Eligibility Determination Panel, EDP), которая заявила, что представители России «временно не имеют права баллотироваться» в комитеты, комиссии и исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) из-за антидопинговых нарушений.

«Федерация тяжелой атлетики России получила официальное уведомление, ограничивающее возможности участия в выборах IWF, которые состоятся в декабре в Узбекистане, — сказал Агапитов ТАСС. — ФТАР считает решение EDP по кандидатам России необоснованным и противоречащим духу обновленной конституции IWF.

Все претензии в отношении тяжелоатлетов России давно исчерпаны, поводов для того, чтобы исключать ФТАР из полноценного и конструктивного диалога, не существует. Для того чтобы исключить Россию из клуба сильнейших держав тяжелой атлетики, нужны основания более серьезные. Действия EDP вызывают вопросы и идут вразрез со стратегическими интересами IWF в борьбе с допингом.

Мы оказываем содействие всем антидопинговым организациям и добились качественных результатов. Тем не менее, видимо, за достойные позиции России в IWF нам придется бороться».

Агапитов является кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики. Еще три представителя ФТАР будут претендовать на места в различных комитетах IWF. Александр Кишкин баллотируется в технический комитет, Дмитрий Черногоров — в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков — в медицинский.

Выборный конгресс IWF пройдет с 20 по 21 декабря в Ташкенте.