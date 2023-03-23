Российских штангистов не включили в окончательный список участников чемпионата Европы

В Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) заявили, что российские и белорусские тяжелоатлеты не включены в окончательный список участников чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване.

«Спортсменов из России и Белоруссии нет в финальных списках», — приводит слова представителя EWF ТАСС.

В предварительный список участников чемпионата Европы — 2023 были включены 38 российских и 27 белорусских тяжелоатлетов (мужчин и женщин), включая запасных.

Апрельский чемпионат Европы в Ереване является одним из квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в Париж. Если Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных штангистов появится теоретическая возможность выступить на чемпионате Азии, который пройдет в Южной Корее с 3 по 13 мая и также является квалификационным на Игры-2024.

IWF в марте 2022 года приняла решение на неопределенное время лишить российских и белорусских спортсменов возможности выступать на турнирах под своей эгидой.