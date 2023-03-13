Восемь российских тяжелоатлетов выступят на Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский рассказал, кто из российских тяжелоатлетов выступит на Играх стран Боливарианского альянса.

«Мы вылетаем в Венесуэлу 22 апреля, 30 апреля обратный рейс. Мы приняли решение заявить на этот турнир не первых номеров сборной, но все заявленные являются очень достойными тяжелоатлетами. Некоторые из них имеют опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы, откуда возвращались с наградами», — приводит слова Завадского ТАСС.

По словам Завадского, от мужчин Россию представят: Олег Мусохранов (весовая категория до 61 кг), Геворг Серобян (до 73 кг), Дмитрий Шмарин (до 89 кг) и Даниил Вагайцев (до 109 кг ), а из женщин на турнир поедут: Елизавета Жаткина, Кристина Новицкая (обе — до 49 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 76 кг).

Игры стран Боливарианского альянса пройдут в Венесуэле с 21 по 29 апреля. На них пройдут соревнования по 35 видам спорта.