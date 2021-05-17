Российских штангистов Ананяна и Козловскую дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировала штангистов Эдуарда Ананяна и Екатерину Козловскую за нарушение антидопинговых правил на четыре и три года соответственно.

Срок отстранения Ананяна отсчитывается с 19 мая 2020 года. У Козловской - с 7 апреля 2021 года.

Ананян - бронзовый призер юношеского первенства мира по тяжелой атлетике в весе до 62 кг.