Украинский тяжелоатлет Чумак обвиняется в попытке подкупа допинг-офицера

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак обвиняется в попытке уклониться от прохождения тестирования и попытке подкупа допинг-офицера, информирует пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Кроме того, обвинения предъявлены тренеру украинца Михаилу Мацехе.

По данным Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Чумак мог использовать запрещенное вещество, а также мог уклоняться от прохождения допинг-контроля или пытаться его фальсифицировать.

Мацехе были предъявлены обвинения в соучастии или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил. Оба временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.

30-летний Чумак является трехкратным чемпионом Европы, а также семикратным чемпионом Украины.