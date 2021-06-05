Украинский тяжелоатлет Чумак обвиняется в попытке подкупа допинг-офицера
11:46
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак обвиняется в попытке уклониться от прохождения тестирования и попытке подкупа допинг-офицера, информирует пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Кроме того, обвинения предъявлены тренеру украинца Михаилу Мацехе.
По данным Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Чумак мог использовать запрещенное вещество, а также мог уклоняться от прохождения допинг-контроля или пытаться его фальсифицировать.
Мацехе были предъявлены обвинения в соучастии или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил. Оба временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.
30-летний Чумак является трехкратным чемпионом Европы, а также семикратным чемпионом Украины.
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