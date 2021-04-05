Россиянка Те завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Российская спортсменка Ольга Те стала серебряным призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Москве.

В весовой категории до 59 кг у женщин россиянка подняла 210 кг в сумме (95 кг в рывке и 115 в толчке). Победила Боянка Костова, выступающая за Азербайджан, с результатом 211 кг (95+116). Бронза у француженки Доры Чаконте, которая показала такой же результат, как и Те, но уступила по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы проходит в Москве 3-11 апреля.