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Ершова стала второй на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

18:41

Россиянка Светлана Ершова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 килограммов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Она показала результат 200 кг (88 в рывке и 112 в толчке).

Первой стала украинка Камила Конотоп с результатом 208 кг (95+113). Замкнула тройку бельгийка Нина Стеркс — 197 кг (88+109).

?Турнир в Москве завершится 11 апреля.

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