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Российская штангистка Те недовольна своим результатом на чемпионате Европы

20:43

Российская спортсменка Ольга Те призналась, что недовольна своим результатом на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она завоевала серебряную медаль. Турнир проходит в Москве.

«Я испытываю сейчас смешанные эмоции, и радость, и злость, и слезы, — цитирует Те ТАСС 5 апреля. — Конечно, золото было близко. Я могла лучше отработать в рывке, мы профукали один подход в толчке, значит, так надо было, будем работать дальше. Волнение сказывалось, в итоге недовольна».

Чемпионат Европы проходит в Москве 3-11 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11073363

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