Россиян не избрали в рабочие органы Международной федерации тяжелой атлетики

Ни один представитель России не был избран в состав комитетов и комиссий Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Представители России не были избраны в рабочие органы международной федерации», — сказал Агапитов.

Во второй день конгресса проходили выборы в комиссии и комитеты IWF. В число кандидатов на членство в техническом комитете входил член исполкома ФТАР Александр Кишкин. В тренерский комитет и комиссию по развитию избирался член исполкома ФТАР Дмитрий Черногоров.

В субботу конгресс IWF избирал президента, вице-президентов, генерального секретаря и членов исполкома. Агапитов изначально претендовал на эти посты, однако затем он принял решение не претендовать на должности президента и генерального секретаря IWF.