Президент ФТАР Агапитов рассказал о давлении на выборном конгрессе IWF

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, что выборный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Тиране проходил в атмосфере полной неприязни и давления по отношению к России.

«На этом конгрессе было сделано все, чтобы наших кандидатов не избрали. Все началось с того, что решение суда было затянуто до последнего, и нас допустили до выборов за два дня до конференции. Я уже не говорю об остальном, что было там в частном порядке, те же американцы провели соответствующую работу, в результате которой многие федерации были напуганы в созданной атмосфере неприязни и давления, что за Россию нельзя голосовать», — цитирует ТАСС Агапитова.

Ранее представитель России снял свою кандидатуру с выборов президента IWF.

25 июня на отчетно-выборочном конгрессе в Тиране Агапитов не был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики. Новым главой IWF стал представитель Ирака Джалуд аль-Шаммари.