Украинская федерация призывала не голосовать за Агапитова на выборах в руководство IWF

Федерация тяжелой атлетики Украины призывала не голосовать за представителя России Максима Агапитова на выборах в руководство Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на письмо украинской стороны, которое было разослано делегатам выборной конференции, высказывались опасения в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским представителям участвовать в выборах в руководство IWF.

«Мы считаем, что России и российским гражданам нет места в спорте и в тяжелой атлетике в частности, — приводит слова из текста письма ТАСС. — Мы призываем все национальные федерации по тяжелой атлетике не голосовать за представителей России на предстоящих выборах IWF в Тиране».

25 июня на отчетно-выборочном конгрессе в Тиране Агапитов не был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики. Ранее он снял свою кандидатуру с выборов на пост президента и генерального секретаря IWF.

Новым главой IWF стал представитель Ирака Джалуд аль-Шаммари.