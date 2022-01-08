Олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин умер в возрасте 67 лет

Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин скончался в возрасте 67 лет, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин. Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

В 1980 году Мазин стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 60 килограммов на летних Олимпийских играх в Москве, установив мировой рекорд в рывке и олимпийский рекорд по сумме. Также он является чемпионом СССР.