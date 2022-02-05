Результаты американского тяжелоатлета на ЧМ-2021 аннулированы из-за допинга
Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало на три года тяжелоатлета сборной США Иана Уилсона.
27-летний спортсмен, выступавший в весовой категории до 109 кг, 2 декабря прошлого года сдал положительный тест на станозолол и дростанолон во время внесоревновательной проверки. Поскольку это произошло прямо перед чемпионатом мира, результаты Уилсона, который занял на ЧМ-2021 в Ташкенте пятое место, аннулированы.
Штангисту грозило четыре года дисквалификации, но USADA приняло во внимание его чистосердечное раскаяние и сократило срок наказания.
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