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Допинг

Сегодня, 09:29

Результаты американского тяжелоатлета на ЧМ-2021 аннулированы из-за допинга

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало на три года тяжелоатлета сборной США Иана Уилсона.

27-летний спортсмен, выступавший в весовой категории до 109 кг, 2 декабря прошлого года сдал положительный тест на станозолол и дростанолон во время внесоревновательной проверки. Поскольку это произошло прямо перед чемпионатом мира, результаты Уилсона, который занял на ЧМ-2021 в Ташкенте пятое место, аннулированы.

Штангисту грозило четыре года дисквалификации, но USADA приняло во внимание его чистосердечное раскаяние и сократило срок наказания.

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