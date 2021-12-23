Российский штангист Гайрбеков дисквалифицирован из-за допинга на три года
16:12
Российский штангист Марат Гайрбеков, выступающий в весовой категории до 73 кг, дисквалифицирован за допинг.
Как сообщается сайте РУСАДА, 18-летний спортсмен отстранен от участия в турнирах на три года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 24 ноября 2021 года.
В апреле этого года штангист стал победителем чемпионата Дагестана.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/tyazhelaya-atletika-23122021/
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