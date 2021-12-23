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Российский штангист Гайрбеков дисквалифицирован из-за допинга на три года

16:12

Российский штангист Марат Гайрбеков, выступающий в весовой категории до 73 кг, дисквалифицирован за допинг.

Как сообщается сайте РУСАДА, 18-летний спортсмен отстранен от участия в турнирах на три года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 24 ноября 2021 года.

В апреле этого года штангист стал победителем чемпионата Дагестана.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/tyazhelaya-atletika-23122021/

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Анна Горшкова все материалы автора
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