Максим Агапитов занял временный пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики

Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов назначен исполняющим обязанности президента федерации, сообщает пресс-служба организации.

24 июня стало известно, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило президента EWF Хасана Аккуса в том, что тот скрывал допинговые нарушения со стороны спортсменов. Чиновник объявил об уходе со своего поста и заявил, что Агапитов назначен исполняющим обязанности главы федерации до окончания расследования в отношении Аккуса.

51-летний Агапитов с ноября 2016 года является главой Федерации тяжелой атлетики России, с мая 2017 года он является членом исполнительного комитета IWF. В апреле Агапитов претендовал на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики, но перед выборами снял свою кандидатуру. На конгрессе EWF в Москве, на которой проходили выборы, Агапитов был назначен первым вице-президентом организации.