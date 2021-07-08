Тяжелоатлет Низамутдинов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике 2015 года Марат Низамутдинов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА отстранила Низамутдинов за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров). Сроки дисквалификации отсчитываются с 8 июня 2020 года.

Также РУСАДА сообщила о четырехлетней дисквалификации штангиста Виталия Битюцкого за то же нарушение антидопинговых правил, начиная с 19 мая 2020 года.