Двадцать российских штангистов обвинены в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем сайте опубликовало отчет о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). В нем представлены исследования с 2009 по 2019 год.

В отчете фигурируют 20 российских тяжелоатлетов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

Из них дисквалификации уже получили 12 российских штангистов. Это двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады Руслан Албегов (свыше 105 кг ), двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) — на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) — на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба — 105 кг) — на шесть и восемь лет соответственно.

Еще в отношении восьми российских тяжелоатлетов пока ведутся разбирательства. Это двукратный чемпион Европы Андрей Деманов (94 и 105 кг), Ринат Киреев (94 кг), Арсен Бораганов (77 кг), Феликс Халибеков (62 кг), чемпионка мира Светлана Шимкова (69 кг), Татьяна Алеева (63 кг), Екатерина Катина (96 кг) и олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко (69 кг).

Обвинения в нарушении антидопинговых правил выдвинуты на основании данных московской лаборатории (LIMS).

Напомним, еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о завершении изучения 298 допинговых дел российских спортсменов, которые были открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории (LIMS).