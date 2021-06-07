Писаревский: «Штангист Наниев имеет теоретические шансы на медаль Олимпиады в Токио»

Главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский оценил шансы штангиста Тимура Наниева на медаль Игр в Токио.

«Думаю, что он будет готов на 410-415 кг в сумме [на Олимпийских играх], это хороший результат. Правда, он не обещает высокое место на Играх, но эти результаты он покажет в ближайшие 1,5 месяца. Для тройки этого недостаточно. При этом теоретические шансы у него есть [на медаль], надо так, чтобы все сложилось в подготовке, эмоциях», — цитирует Писаревского ТАСС.

Сегодня, 7 июня, Наниев выиграл соревнования в весовой категории до 109 кг с результатом 390 кг (175 кг в рывке + 215 кг в толчке) на чемпионате России по тяжелой атлетике в Ханты-Мансийске.