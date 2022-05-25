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Агапитов объяснил недопуск до выборов и заявил о желании обжаловать решение IWF в суде

Рустам Имамов
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в интервью «СЭ» прокомментировал недопуск своей кандидатуры до участия в выборах на пост главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Я собираюсь обжаловать решение IWF. Будем обращаться в CAS. Каким образом вести защиту? Знаете, это уже, наверное, к юристам. Вы такие вопросы задаете, я же не юрист. Конечно же это не справедливо. Это просто политический вопрос, вопрос политических мнений. Он уже никак не связан ни с какими нарушениями. Это политическая подоплека внутри федерации тяжелой атлетики. Наша внутренняя подоплека», — сказал Агапитов.

Отметим, что выборный конгресс IWF запланирован на 25-26 июня. 12 марта Агапитов сообщил, что ФТАР планирует выдвинуть своих представителей на июньские выборы в руководящие органы IWF, включая пост президента организации.

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