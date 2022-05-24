Агапитова не допустили до участия в выборах главы Международной федерации тяжелой атлетики

Президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова не допустили до участия в выборах на пост главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IWF.

Выборный конгресс IWF запланирован на 25-26 июня.

12 марта Агапитов сообщил, что ФТАР планирует выдвинуть своих представителей на июньские выборы в руководящие органы IWF, включая пост президента организации.