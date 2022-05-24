Агапитова не допустили до участия в выборах главы Международной федерации тяжелой атлетики
Президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова не допустили до участия в выборах на пост главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IWF.
Выборный конгресс IWF запланирован на 25-26 июня.
12 марта Агапитов сообщил, что ФТАР планирует выдвинуть своих представителей на июньские выборы в руководящие органы IWF, включая пост президента организации.
Источник: https://tass.ru/sport/14717429
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