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19-летняя тяжелоатлетка из России дисквалифицирована на восемь лет за допинг

15 августа 2019, 17:59

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлетку Александру Самуйлову на восемь лет за употребление допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России.

Отстранение 19-летней Самуйловой отсчитывается с 26 февраля 2019 года. В апреле 2017 года ей было присвоено звание «Мастер спорта России» приказом Министерства спорта.

Также на четыре года дисквалифицирован 68-летний тренер спортсменки Виктор Самуйлов, отсчет отстранения идет с 21 марта 2019 года.

Пятеро российских штангистов отстранены задопинг. И это только начало

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6767199

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