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Женская сборная России одержала вторую победу на Кубке мира

15:51

Женская сборная России в матче группового турнира Кубка мира обыграла Японию со счетом 3:2.

Для России это вторая победа на турнире. Ранее команда обыграла Камерун (3:0).

В турнире участвуют 12 команд, его призовой фонд составляет 2,1 миллиона долларов. Соревнования проходят в пяти городах: Йокогама, Хамамацу, Осака, Саппоро и Тояма. Действующий победитель — Китай.

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Россия — Япония — 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/

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