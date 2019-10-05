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Российские волейболисты уступили Бразилии в трех сетах

09:55
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Сборная России уступила Бразилии в матче группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин в трех сетах — 16:25, 22:25, 22:25.

В предыдущем туре россияне уступили Австралии со счетом 2:3, ранее обыграв Канаду и Иран. После четырех игр российская команда с 6 очками занимает промежуточное седьмое место. В следующем туре сборная России сыграет с Египтом.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Бразилия — Россия — 3:0 (25:16, 25:22, 25:22)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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