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Туомас Саммелвуо: «Даже с США нам будет играть легче, чем с Аргентиной»

08:35
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Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо после поражения от Аргентины на Кубке мира (1:3) признал, что сборная России с трудом играет против техничных соперников.

13&nbsp;октября. Хиросима. Игрок сборной России Федор Воронков во&nbsp;время матча с&nbsp;Аргентиной.Мимо задачи-минимум. Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира

— Нам всегда очень сложно играть против быстрых техничных команд, когда столько разных первых темпов... Россия очень физическая команда. И когда против нас играют быстро, с летящей подачей, много высоких мячей на той стороне, нам становится сложно.

К тому же, у игроков большая мотивация сделать больше, чем они привыкли, это тоже играет роль. Сегодня желания было недостаточно.

Нам надо улучшаться в матчах против таких команд. Думаю, даже с США нам будет играть легче, чем было сегодня. В оставшихся двух играх будет проверяться наш характер. Мы должны уехать домой в хорошем настроении, не задавая себе вопросы, почему мы не сделали то или это. Надо выиграть эти матчи, — сказал Саммелвуо на пресс-конференции. (Дмитрий Кузнецов)?

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