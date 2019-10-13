Туомас Саммелвуо: «Даже с США нам будет играть легче, чем с Аргентиной»

Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо после поражения от Аргентины на Кубке мира (1:3) признал, что сборная России с трудом играет против техничных соперников.

— Нам всегда очень сложно играть против быстрых техничных команд, когда столько разных первых темпов... Россия очень физическая команда. И когда против нас играют быстро, с летящей подачей, много высоких мячей на той стороне, нам становится сложно.

К тому же, у игроков большая мотивация сделать больше, чем они привыкли, это тоже играет роль. Сегодня желания было недостаточно.

Нам надо улучшаться в матчах против таких команд. Думаю, даже с США нам будет играть легче, чем было сегодня. В оставшихся двух играх будет проверяться наш характер. Мы должны уехать домой в хорошем настроении, не задавая себе вопросы, почему мы не сделали то или это. Надо выиграть эти матчи, — сказал Саммелвуо на пресс-конференции. (Дмитрий Кузнецов)?