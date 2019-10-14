Сборная России проиграла США на Кубке мира и потерпела 4-е поражение в 5 матчах
06:27
Сборная России потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах на Кубке мира. Команда Туомаса Саммулвуо уступила в трех сетах команде США.
Сборная России после 10 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице с 12 очками. Ей осталось встретиться 15 октября с командой Туниса.
Волейбол
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
США — Россия — 3:0 (25:23, 25:11, 25:16)
14 октября.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...