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Сборная России проиграла США на Кубке мира и потерпела 4-е поражение в 5 матчах

06:27
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Сборная России потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах на Кубке мира. Команда Туомаса Саммулвуо уступила в трех сетах команде США.

Сборная России после 10 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице с 12 очками. Ей осталось встретиться 15 октября с командой Туниса.

Волейбол

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

США — Россия — 3:0 (25:23, 25:11, 25:16)

14 октября.

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