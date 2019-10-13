Сборная Бразилии обыграла Польшу на Кубке мира
12:14
Сборная Бразилии обыграла Польшу в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:2 (19:25, 25:23, 25:19, 16:25, 15:11).
После 9 матчей Бразилия удерживает уверенное лидерство в турнирной таблице с 26 очками. Польша с 22 очками — вторая.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Польша — Бразилия — 2:3 (25:19, 23:25, 19:25, 25:16, 11:15)
13 октября.
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu