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Сборная Бразилии обыграла Польшу на Кубке мира

12:14

Сборная Бразилии обыграла Польшу в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:2 (19:25, 25:23, 25:19, 16:25, 15:11).

После 9 матчей Бразилия удерживает уверенное лидерство в турнирной таблице с 26 очками. Польша с 22 очками — вторая.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Польша — Бразилия — 2:3 (25:19, 23:25, 19:25, 25:16, 11:15)

13 октября.

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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