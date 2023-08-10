Новая команда с 19-летним капитаном. Как теперь выглядит женская сборная России

В Москве прошли два товарищеских матча с Белоруссией.

9 августа

Товарищеский матч. Женщины

Россия — Белоруссия — 3:0 (25:20, 25:21, 25:20)

10 августа

Товарищеский ретроматч. Женщины

Россия — Белоруссия — 3:0 (15:4, 15:7, 15:6)

Женская сборная России по волейболу завершила свой сбор двумя товарищескими матчами против команды Белоруссии. Первый прошел по правилам современного волейбола, а вторая встреча превратилась в ретровечеринку. Команды играли в форме советских времен по правилам 80-х годов — с переходом подачи и партиями до 15 очков. В обеих вариациях волейбола победу праздновали наши девушки.

Молодость

Сбор нашей женской сборной стартовал 16 июля. На него главный тренер команды Зоран Терзич вызвал 20 волейболисток. Состав получился боевой, но очень молодой. Большинство игроков родились уже в XXI веке, при этом у многих не было опыта игры за основную национальную команду. Некоторые совсем недавно завершили свою молодежную карьеру и перешли во взрослый профессиональный волейбол.

Выбор капитана для такой молодой команды был очевиден. Сербский специалист положился на игрока, которого хорошо знает, — Арину Федоровцеву. В прошлом сезоне они вместе работали в «Фенербахче» и стали чемпионами Турции. К тому же 19-летнюю Федоровцеву признали лучшей доигровщицей турнира.

Вместе с ней в старте первого товарищеского матча против сборной Белоруссии вышли диагональная Вита Акимова, блокирующие Елизавета Кочурина и Наталья Суворова, доигровщица Екатерина Пипунырова, связующая Елизавета Синицына.

С первых розыгрышей было заметно, что команда еще сыгрывается. Все-таки одного, хоть и почти месячного сбора недостаточно, чтобы наладить все необходимые механизмы. Поэтому в матчах с белорусками подопечные Зорана Терзича действовали немного сумбурно, но и выделить есть кого.

Арина Федоровцева в игре. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первая победа

Главным творцом победы в первой встрече с Белоруссией стала Арина Федоровцева. 19-летняя доигровщица провела прекрасный матч, продемонстрировав отличную игру во всех компонентах. На ее счету 20 очков, среди них два заработаны эйсами, 15 — реализацией точных атак и три на блоке.

С ее подачей белорускам трудно было справляться. Из-за этого гости имели довольно низкий процент позитивного приема — 39. Но дело не только в Федоровцевой, в нашей команде много игроков с хорошей и сложной подачей.

Среди таких оказалась Светлана Гатина. 20-летняя нападающая «Протона» вышла в середине второго сета, когда наша сборная уступала в счете — 12:15. В тот момент Терзич, наверное, единственный раз за матч, ярко демонстрировал свое недовольство, бросив в бой Гатину вместо основной доигровщицы Пипуныровой. Светлана справилась с задачей, набрав за полтора сета семь очков.

«Сама себе дала установку: нужно выйти и подать хорошо. Пять очков, заработанные на подаче, — не предел совершенства, всегда можно лучше. Но я рада, что сумела помочь команде. Также рада, что дали поиграть. Удалось показать то, что мы нарабатывали на сборах. Для первой игры, думаю, неплохо», — говорила Гатина после матча.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Также стоит отметить Виту Акимову. Для нее это тоже был первый матч за сборную. С ролью основного диагонального национальной команды она, можно сказать, справляется. В первой встрече Акимова стала второй по результативности, набрав 13 очков. Профессиональный рост Акимовой впечатляет уже сейчас. Еще в позапрошлом сезоне она играла за «Динамо-Метар», а в это межсезонье сменила французский «Волеро» на сильный клуб итальянской серии А «Игор Горгондзола».

Главный тренер сборной России, несмотря на все шероховатости, остался доволен первым матчем. «Первая игра всегда тяжелая — мы в новом зале, новой командой играли первый матч, новым мячом. Не думаю, что можно было ожидать, что все будет идеально. Но я доволен — вижу, что-то, над чем мы работали, удалось местами перенести в игру. Хотелось бы, конечно, много игр с разными соперницами, но пока так, как есть. Думаю, наша команда выиграла бы в любом случае вне зависимости от состава — у нас много игроков, которые могут выступать на самом высоком уровне, можно комбинировать. Завтра будем играть по новым правилам, будем играть подольше. Думаю, до полуночи закончим», — подвел итог Терзич.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ретро

У второго матча с белорусками был совсем другой антураж. Организаторы постарались окунуть зрителя в атмосферу 80-х. Начиналась встреча с парада команд под торжественную советскую музыку. Вообще в этот день на арене ничего современного не включали. В перерывах между розыгрышами играли хиты СССР: «Стоят девчонки», «Утренняя гимнастика» Высоцкого, музыка из легендарных фильмов.

Команды вышли в специальной форме. У гостей она была бордового цвета с надписью «БССР», наша команда называлась « РСФСР ». Россиянки выступали в белых футболках и синих шортах. Играли белыми мячами, никаких других цветов на них не было.

Главным арбитром встречи стал Андрей Зенович, который в своей карьере отсудил два олимпийских финала — в Лондоне и Рио. Зенович четко следил, чтобы соблюдались старые правила. Партии игрались до 15, но очки можно было заработать только на своей подаче.

Предсказание Зорана Терзича, которое он дал накануне, не сбылось — играть до полуночи не пришлось. Матч по времени был примерно такой же, как и современные встречи. Например, первую партию, которая закончилась со счетом 15:4, девушки, можно сказать, не доиграли. Если бы считалось каждое очко, то счет был бы 21:7. А вот второй сет переиграли: на табло 15:7, по современным правилам было бы 29:20.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помимо этих правил действовали и другие. Так, например, если при подаче мяч касался сетки, то подача переходила сопернику. Подобное дважды случилось у Арины Федоровцевой. Когда это произошло в первый раз, наш лидер выглядела немножко растерянной: почему она сделала все правильно, но очко ей не дали?

Такой формат в целом больше подходил российской сборной, у которой подача мощнее. Сериями добывались очки, когда их запускали в розыгрыш Федоровцева, Пипунырова, Гатина. Каждая из трех в итоге набрала по 17 очков. Точнее, набрала бы, если бы счет шел по современным правилам.