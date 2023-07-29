Сюрпризы в Питере, турниры в порту и на черном песке. Как отметили столетие волейбола

Масштабный праздник прокатился по всей стране.

Днем рождения народной игры в России считается 28 июля 1923 года. В этот день состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственного техникума кинематографии (ГТК). Встреча состоялась в Москве на Мясницкой улице.

К празднику готовились основательно, после того как 12 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором постановил провести мероприятия, посвященные важной дате. Но так как 28 июля в этом году выпало на пятницу, главные торжества провели 29 июля. По стране прокатился масштабный фестиваль «От Калининграда до Камчатки».

Фото beach.volley.ru

Звезды и города

Первыми праздник встретили на Камчатке. Там провели турнир на пляже с черным вулканическим песком. В нем принял участие олимпийский чемпион Александр Соколов, а судил встречи известный арбитр Андрей Зенович, работавший на крупнейших мировых турнирах, в том числе на трех Олимпиадах.

Вообще в каждом городе, в котором проводили праздничные мероприятия, были свои звездные амбассадоры. На Сахалин приехал Тарас Хтей, в Хабаровск — Юрий Бережко, в Североморск — Сергей Тетюхин. В Калининграде на фестивале можно было встретить местных любимиц — волейболисток «Локомотива», а в Казани — одного из лучших волейболистов планеты Максима Михайлова и других игроков клубов из Татарстана — «Зенита» и «Динамо-Ак Барса». Целая россыпь звезд прошлого и настоящего пришла на матчи Кубка России по пляжному волейболу в Санкт-Петербурге — Елизавета Тищенко, Егор Клюка и многие другие.

Матчи в рамках праздника проводились в необычных местах. В столице играли на территории Музея Москвы, в Североморске — в порту в окружении кораблей и под пристальным взглядом моряков, на Сахалине болельщиками стали местные рыбаки, так как турнир проходил на берегу острова. Но самая уникальная площадка была в Салехарде. Сетку натянули прямо по линии, которая делит местность на Заполярье и Приполярье. В итоге за одну игру мяч по сто раз пересекал полярный круг.

Фото beach.volley.ru

Турниры и эмоции

На фестивале прошел ряд турниров различных форматов. В Хабаровске играли в парковый волейбол, то есть коллективы состояли из четырех человек. Интересную идею реализовали организаторы в Тюмени. Здесь команды состояли из двух человек: папа с сыном или мама с дочкой. Также на турнир допустили одну необычную пару — бабушку со своей внучкой.

В Анапе состоялись Всероссийские соревнования среди детей до 15 лет. В первые два дня играли на пляже, однако в праздничную субботу поднялся сильный ветер, и решающие матчи проходили уже в «Волейграде», где расположен один из лучших стадионов для пляжного волейбола в стране. Победу у девочек одержала местная пара из Краснодарского края, а у мальчиков — команда из Удмуртии.

Настоящим украшением праздника стали решающие матчи 11-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Санкт-Петербурге. В женском финале без сюрпризов выиграли Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а вот в мужском развернулась настоящая драма.

Фото beach.volley.ru

Друг против друга сошлись два чемпиона мира и серебряных призера Олимпиады Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. После Игр в Токио они сменили партнеров: Олег стал выступать с Ильей Лешуковым, а Вячеслав — с Константином Семеновым. За два года Красильникову ни разу не удавалось выиграть у своего бывшего однокомандника. В финале в Питере тоже казалось, что Стояновский с Лешуковым легко заберут очередное золото. В первом сете они просто уничтожили соперника — 21:8.

Однако во второй партии Красильников и Семенов стали цепляться за каждое очко. В одном из эпизодов Вячеслав догнал невероятный мяч, который уже летел на трибуну, а Константин не испортил подвиг партнера и перекинул снаряд на сторону противника. После такого аплодировали даже судьи. Этот эпизод принес Красильникову и Семенову много эмоций, которые, возможно, перевернули игру. Парни сравняли счет во втором сете и вырвали победу на тай-брейке.

Фестиваль «От Калининграда до Камчатки» подарил много крутых эмоций и впечатлений, а значит, праздник волейбола удался.