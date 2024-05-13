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Сегодня, 13:00

Казань — волейбольная столица России. Команды из Татарстана сильнее всех и на молодежном уровне

«Динамо-Ак Барс-УОР» досрочно выиграло молодежную лигу
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Волейболистки «Динамо-Ак Барс-УОР» празднуют победу в молодежной лиге.
Фото ВК «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки «Динамо-Ак Барс-УОР» празднуют победу в молодежной лиге.
Фото ВК «Динамо-Ак Барс»
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Очередной триумф «Зенита» и «Динамо-Ак Барса».

Женщины. ГЕОТЕК Молодежная лига
1. «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань)
2. «Динамо-РЦСП» (Краснодар)
3. «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининградская область)
Мужчины. Кубок Молодежной лиги
Финал
«Зенит-УОР» (Казань) — «Факел-2» (Новый Уренгой) — 3:2 (17:25, 25:20, 27:29, 25:21, 15:13)
Матч за 3-е место
«Кузбасс-2» (Кемерово) — «Динамо-Олимп» (Москва) — 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 21:25, 15:9)

Нынешняя весна для казанских клубов стала по-настоящему золотой. В главном чемпионате страны — суперлиге — победу праздновали команды из Татарстана: «Динамо-Ак Барс» у женщин и «Зенит» у мужчин. Кроме того, оба клуба могут быть уверены в своем резерве. На минувшей неделе молодежные команды принесли городу новые волейбольные трофеи.

Досрочная победа дома

У девушек разыграли медали Молодежной лиги. В этом сезоне в турнире принимали участие 14 команд. Тринадцать представляли резервные коллективы суперлиги, плюс к ним добавился дублирующий состав клуба «Тюмень-Прибой», который выступает в Высшей лиге «А».

По итогам двухкругового предварительного этапа шесть команд добрались до финальной стадии, которая проходила в Анапе и Казани. Лидером в этот раунд шагнуло «Динамо-Ак Барс-УОР», считавшееся главным претендентом на золото. Клуб из Татарстана легко подтвердил свой статус. В пяти матчах в Анапе, проходивших в апреле, казанки потерпели одно поражение — от краснодарского «Динамо-РЦСП». Однако на своей площадке во второй половине финальной стадии девушки из «Динамо-Ак Барса» уступать никому не собирались.

Волейболисты казанского &laquo;Зенита&raquo; на&nbsp;церемонии награждения после победы в&nbsp;финале суперлиги. Казань сделала золотой волейбольный дубль. Мужчины, в отличие от женщин, обошлись без нервотрепки

Самый напряженный матч у хозяек вышел в предпоследний день турнира против калининградского «Локомотива». Встреча по своему накалу напомнила болельщикам битву основных команд в финале суперлиги этого сезона. Победитель поединка резервистов определился на тай-брейке — 15:13 в пользу «Динамо-Ак Барса». Таким образом, казанская команда досрочно взяла золото Молодежной лиги. Матч заключительного дня против клуба «Заречье-Одинцово-2» турнирного значения для них уже не имел, но хозяйки были настроены закончить сезон на хорошей ноте, выиграв у соперника всухую.

«Выводы в целом только положительные, — радовался главный тренер «Динамо-Ак Барс-УОР» Денис Матвеев. — Девочки, с которыми мы провели весь сезон, хорошо прогрессируют. Они проявили терпение, целеустремленность, трудолюбие, которые сделают их профессиональными игроками. Также я благодарен тем девочкам, которые были призваны нас укрепить в финале. У них только что закончились свои сезоны, накопились болячки. Но, невзирая на все трудности, помогли нам выиграть этот турнир. Всех девочек обнимаю, благодарю и поздравляю с победой в этом чемпионате».

Волейболистки «Динамо-Ак Барс-УОР» празднуют победу в молодежной лиге.
Фото ВК «Динамо-Ак Барс»

Медальные триллеры

Мужские резервные команды бились за Кубок Молодежной лиги. Финальный турнир, в котором участвовали восемь коллективов, проходил в Сургуте. Здесь у казанских парней в отличие от девушек уже не было такого превосходства над соперниками. В пяти матчах из шести на пути к Кубку «Зенит-УОР» выявлял победителя на тай-брейке.

Волейболистки &laquo;Динамо-Ак Барс&raquo; стали победительницами чемпионата России. «Динамо-Ак Барс» — чемпион суперлиги! Казанская команда разгромила «Локо» в решающем матче финала

Сначала участников финального турнира разделили на две группы. Казанцы в своем квартете заняли второе место, пропустив вперед «Динамо-Олимп». Дальше в четвертьфинале «Зенит» спокойно прошел югорский клуб ЮКИОР. Это как раз единственный матч клуба из Татарстана, в котором не пришлось играть решающую пятую партию (3:1). После подопечные Владимира Пономарева выгрызли путевку в финал у «Кузбасса», а затем сломили сопротивление «Факела», который шел по турниру без поражений.

Для «Зенита-УОР» это первый в истории Кубок Молодежной лиги. Больше всех таких трофеев завоевал новосибирский «Локомотив-СШОР», бравший кубок шесть раз. Однако действующий чемпион в нынешнем сезоне остался вообще без медалей. В четвертьфинале «Локомотив» остановил «Факел», что, кстати, произошло и в плей-офф суперлиги этого года. В матче за третье место между «Кузбассом» и «Динамо-Олимпом» тоже не обошлось без тай-брейка. Команды отыгрывали партии друг у друга с зеркальным счетом, но в решающем сете кемеровская команда оказалась сильнее.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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