Эпатажная турецкая волейболистка остается в России. Из-за нее «Локомотив» обвиняли в сатанизме

Эбрар Каракурт будет тащить калининградскую команду к чемпионству.

Российский женский волейбол сильно недооценивают с точки зрения веселья и непредсказуемости. То одного тренера отстранят на два года из-за «обезьян». То в отношении клуба, где работал этот тренер, прозвучат абсолютно кринжовые обвинения в сатанизме от другого клуба из-за... посещения вечеринок в честь Хэллоуина. То еще один тренер назовет соперниц «суками».

В общем, это целый мир, которому толкинисты и поттероманы завидуют. И на выходных случилось событие, которое сохранило богатство этого мира. Практически — Малфой остается в Хогвартсе. Турецкая нападающая калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт продлила контракт с клубом.

Кто такая Каракурт?

«Новость, которую вы давно ждали!» — так подал продление контракта «Локо». И действительно, такого персонажа нашему чемпионату остро не хватало. Начнем с того, что Каракурт — MVP прошедшего сезона, хотя ее команда взяла серебро. В 2023 году она стала чемпионкой Европы и выиграла Лигу наций. Но Эбрар умеет провоцировать вокруг себя и инфобаталии.

В Турции бурно обсуждали ее личную жизнь, началась травля, и в дело даже пришлось вступить Реджепу Эрдогану, чтобы защитить право девушки выступать (и довольно эффективно) за сборную.

После приезда в Россию — а Каракурт приезжала уже в статусе восходящей звезды европейского волейбола из Италии — тихие разговоры шли и у нас, но турчанка затмевала их своей игрой. В регулярке она стала самой результативной в лиге (5,65 очка за сет) и самой эффективной по проценту атак (42,57 процента). Запомнилась турчанка стереотипными жалобами на русскую погоду. Оказывается, Калининград она выбрала, «потому что там теплее, чем в других российских городах», а в некоторых регионах ее «шокировали» холод и продолжительность пути. Но калининградцев Каракурт полюбила:

— Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам, я считала их довольно холодными. Но приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны, — признавалась Каракурт.

Эбрар Каракурт. Фото ЖВК «Локомотив»

Скандалы

Первый эпизод случился в марте — тогда Каракурт ездила домой и в выходной устроила дебош в ночном клубе Стамбула. В состоянии алкогольного опьянения она вышла на сцену и запела, отобрав микрофон у турецкой артистки Мелсум Эрдост. Запела, видимо, не очень здорово, поэтому между волейболисткой и певицей завязалась короткая драка, после чего в ситуацию вмешались охранники и вывели спортсменку из заведения. Евровидение не удалось.

Но главный скандал вспыхнул после полуфинальной серии чемпионата России против московского «Динамо», которую прибалтийцы выиграли. Капитан бело-голубых сразу после финального розыгрыша показала турчанке средний палец, позже мотивировав это «постоянными провокациями» и «безобразным поведением».

— Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол, — сказала Гончарова «Известиям». Из того, что попало на видео, Каракурт только очень эмоционально и демонстративно праздновала победу перед соперницами.

Но по-настоящему громкий текст исполнила советница гендиректора «Динамо» Елена Година, чемпионка мира по волейболу:

— К нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, поцелуи в губы и прочие мерзости. Хуже, все это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей! — написала Година, приложив фотографии с Хэллоуина и скрины с матча, на которых Каракурт целует в щеку Юлию Бровкину.

Так или иначе, но наличие этого человека в российской Суперлиге однозначно пойдет на пользу. И в спортивном плане, и медийном. Хорошо, что в Калининграде не так много ночных клубов, как в Стамбуле.