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Сегодня, 21:45

Казань сделала золотой волейбольный дубль. Мужчины, в отличие от женщин, обошлись без нервотрепки

«Зенит-Казань» в 12-й раз стал чемпионом России по волейболу
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Зенит-Казань» прошел плей-офф суперлиги без единого поражения.

Волейбол. PARI Суперлига.
Мужчины. Финал. 3-й матч
«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» -1:3 (20:25, 22:25, 25:17, 20:25).
Счет в серии: 0-3

Матчи за бронзу. 3-й матч
«Факел» (Новый Уренгой) - «Белогорье» (Белгород) -0:3 (20:25, 25:23, 21:25, 17:25)
Счет в серии: 0-3

Победой «Зенита-Казани» над московским «Динамо» завершился не только третий матч финала мужской суперлиги, но и весь клубный волейбольный сезон в России. Мужская команда из столицы Татарстана не только поддержала чемпионский почин женского «Динамо-Ак Барса», взявшего золото днем ранее, но и сделала это, можно сказать, практически играючи. Ведь подопечные Алексея Вербова в плей-офф не проиграли ни единой игры, сверхуверенно защитив прошлогодний титул.

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«Зенит-Казань» повторил прошлогодний успех

Безусловно, 42-летний Вербов доказал свою тренерскую силу. В прошлом сезоне его команда выиграла Кубок страны, регулярный чемпионат лишь с двумя поражениями в 30 матчах, а в плей-офф уступила только одну встречу (новосибирскому «Локомотиву» в полуфинальной серии). В финале тогда были разбиты динамовцы, пусть соперники тогда и «зацепили» в трех матчах суммарно три партии.

На сей раз эти показатели удалось повторить, а в чем-то даже превзойти. Да, в дебюте сезона зенитовцы в финале Кубка столетия против «Динамо» обидно уступили, отдав в финале преимущество в две партии. Но, похоже, стали от этого только злее. Для начала они взяли реванш у «Динамо» за прошлогоднее поражение в Суперкубке страны. Предварительный этап «Зенит-Казань» прошел сверхуверенно, выиграв 27 игр из 30, а затем просто катком прошелся по оппонентам в плей-офф. Красноярскому «Енисею» казанцы отдали за два матча одну партию, а «Факел» из Нового Уренгоя вообще обыграли всухую, выиграв три матча и девять сетов подряд.

Такой рациональный подход, кстати, наверняка помог сохранить силы лидеров на финал. В то время как динамовцы буквально продрались в решающую серию, сыграв с петербургским «Зенитом» и «Белогорьем» в общей сложности пять пятисетовых матчей. Естественно, они подошли к решающим поединкам менее свежими.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Доминируя в финале

Первый матч финала, напомним, прошел почти в одну калитку — «Динамо» выиграло только 56 очков за три сета. Вторая игра в столице Татарстана выдалась более конкурентной — гости даже забрали второй сет, да и в третьей и четвертой партиях шла практически равная борьба. Но главное — казанцы прибыли в Москву, ведя 2:0. И явно были настроены не затягивать оформления чемпионства. Дмитрий Волков, Сэм Деру, Артем Вольвич и Максим Михайлов вновь подтвердили класс в атаке, хорош был и американский связующий Мика Кристенсон.

Да в общем-то в этом волейбольном оркестре Вербова здорово на площадке смотрелись все. Только в третьем сете произошел небольшой сбой, что позволило динамовцам взять, что называется, партию престижа. Но в четвертой партии интрига умерла довольно рано — зенитовцы быстро создали преимущество (9:4 благодаря четырем результативным атакам Волкова) и затем уверенно его удерживали.

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«Привыкнуть сложно к таким эмоциям. За год проделана сумасшедшая работа. Это было тяжело. Постоянно надо было находить мотивацию и стимул для самих себя... Дальше — больше. Постараемся не сбавлять обороты и идти только вперед», прокомментировал успех федеральному спортивному телеканалу Вербов. Действительно, в этом сезоне зенитовцам удался золотой хет-трик — Суперкубок, Кубок и чемпионат России. Команда взяла второй подряд и 12-й в целом титул победителя суперлиги.

Динамовцы после двух чемпионств и прошлогоднего серебра вновь заняли место не ниже второго, но понятно, что команда Константина Брянского рассчитывала на победу. Особо надо отметить «Белогорье» под управлением олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне Александра Волкова. Мало того что белгородцы, обыграв в бронзовой серии в трех матчах «Факел», вернулись в тройку призеров суперлиги впервые за восемь лет, то есть с сезона-2015/16. Так еще и 39-летний Волков поразил, ведь прошлой весной он в статусе капитана «Зенита-Казани» выиграл золото чемпионата страны, после чего завершил игровую карьеру, сразу возглавил «Белогорье» и в дебютный сезон привел его к медалям.

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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