Лидеры играли за победу в предварительном раунде Суперлиги-Париматч.

Суперлига-Париматч. Женщины

Перенесенный матч 17-го тура

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:17, 25:17, 25:27, 18:25, 12:25)

Этот матч должен был быть сыгран еще в начале января. Больше того, Казань даже прилетала на него в столицу. Но уже в московском аэропорту выяснилось, что игры не будет — у хозяек произошла вспышка ковида. В качестве компенсации, согласно регламенту, встреча была перенесена на площадку зря прилетевшей команды. То есть в Казань. И с точки зрения драмы вся эта заваруха — шикарная история.

И те, и другие уверенно шагали по чемпионату. К очной встрече, которая венчала предварительный раунд, подошли практически вровень. Положение «Динамо-Ак Барс» было чуть лучше, но победа в трех-четырех сетах гарантировала первое место в регулярном чемпионате — Москве. А это не только приятно, но и возможность проведения «Финала шести» на своей площадке.

Казани для того же было достаточно взять два сета.

У команд и без того принципиальнейшее соперничество, а уж тут — особенная мотивация: никуда больше в этом сезоне не летать и закончить его дома, при своих болельщиках, хочется всем. И такая важная игра — закрывала предварительный раунд. Десерта лучше в нашем женском волейболе просто быть не может.

Триллер в Казани

Игра — не подвела. По всем законам жанра дело дошло до тай-брейка. Вот только интрига относительно первенства в регулярном чемпионате (и, соответственно, получения «Финала шести») умерла очень быстро. Казань начала роскошно и первые два сета забрала непринужденно. Этого было достаточно для стратегической победы.

Казалось, и локальная никуда не денется. В третьей партии хозяйки вели пять-шесть мячей. Дело катилось к легкой победе. Что произошло потом — необъяснимо. Хотя в женском волейболе подобное — обычное дело. Скорее всего, «Динамо-Ак Барс» слишком рано уверовало в успех, плюс удачно вошла в игру у москвичек Анна Климец. Она заменила многолетнюю приму «Динамо» Наталию Гончарову. Все вместе привело к тому, что преимущество гостей начало быстро таять. У казаночек, тем не менее, был матчбол, но 17-летняя звездочка Арина Федоровцева не забила две решающие атаки.

Пасовать ей в ключевой момент отнюдь не спонтанное решение Евгении Старцевой. Арина, несмотря на юный возраст, практически в каждом матче становится самым результативным игроком. Нынешний не стал исключением. Она абсолютно лучшая по очкам и самая эффективная по результативности среди нападающих в составе обеих команд.

Но в тех самых моментах в концовки третьего сета она не дожала. А «Динамо» своим шансом воспользовалось. И на эмоциональном подъеме набрало такой ход, что Казани даже своя площадка не помогла. Любопытно, что ни в четвертом, ни в пятом сетах Гончарова на площадку не выходила. Климец после яркого появления просела, но здорово включилась Наталья Перрейра. Большая часть атак строилась через нее — и бразильянка справлялась.

Дождемся «финала шести»

В итоге Москва одержала важную в плане психологии победу. Интересно, что в матче первого круга динамовки так же выиграли на тай-брейке. Вместе с тем финал Кубка России уверенно взяла Казань. Очень высока вероятность, что этим же командам рубиться в решающей игре апрельского «Финала шести». Кто еще в нем сыграет?

«Финал шести» пройдет с 29 марта по 3 апреля. «Динамо-Ак Барс» и «Динамо», как две лучшие команды по итогам предварительного этапа, попадают туда автоматически.

За остальные четыре путевки уже стартовала серия (до двух побед).

Вот первые результаты.

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининград) — 0:3

«Протон» (Саратов) — «Динамо» (Краснодар) — 3:1

«Минчанка» (Минск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3

«Липецк» (Липецк) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) — 0:3

Ответные игры пройдут 20 марта. В случае равного количества баллов по итогам двух матчей команды сыграют золотой сет до 15 очков.