Итоги завершившегося регулярного чемпионата страны среди мужских команд.

В воскресенье завершилась регулярка мужского волейбольного сезона. Задолго до ее окончания стало понятно, что промежуточную первую строчку (а вместе с ней и право проведения «Финала шести») застолбило московское «Динамо».

Досрочно второе место забронировал «Кузбасс». Да и вообще «большая шестерка» вырисовывалась давно. Откровенно говоря, еще перед началом сезона. Помимо названных команд это два «Зенита», «Факел» и «Локомотив». Эти же клубы финишировали выше остальных и год назад. Так что ничего необычного.

Но без настоящего сюрприза с элементами шока в предварительном раунде не обошлось: «Белогорье» не просто осталось без плей-офф — команда из Белгорода умудрилась финишировать на последнем месте. Причем с серией из 11 поражений подряд.

Что теперь будет?

Белгород — один из самых волейбольных городов мира. «Белогорье» восемь раз побеждало в чемпионате России, гремело в еврокубках. Причем еще недавно. В 2014-м команда выиграла свою третью Лигу чемпионов! В том же году был взят клубный чемпионат мира.

Постепенно результаты падали. Хотя еще три года назад с великими Сергеем Тетюхиным и Дмитрием Мусэрским в составе команда побеждала в Кубке ЕКВ. В позапрошлом сезоне, уже без них, команда финишировала шестой в чемпионате (параллельно победив в третьем по значимости европейском клубном турнире — Кубке вызова). В прошлом — восьмой. Но нынешнее 14-е, последнее место — настоящее потрясение.

И его сложно оправдать травмами ведущих игроков или тем, что львиная часть финансирования уходит на строительство новой арены, которая будет резервной на чемпионате мира-2022 . Команда провела худший сезон в истории. Сейчас у нее тянется серия из 11 подряд поражений. И это грустно.

Хорошая новость для «Белогорья» в том, что команда не вылетит в Высшую лигу. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заранее сообщила, что на время пандемии Суперлига будет закрытой. Чтобы все могли выжить в эти сложные времена.

Больше того, Белгород еще может уйти с последнего места. «Газпром-Югра», «Динамо-ЛО», «Нефтяник» и «Белогорье» сыграют между собой в два круга за 11-14-е места. Может быть, хотя бы этот маленький плей-офф подарит болельщикам команды с огромной историей поводы для улыбок.

Кто разыграет медали?

«Финал шести» пройдет 5-10 апреля. На площадке лучшего клуба страны по состоянию на сегодня — «Динамо». Москвичи в декабре выиграли Кубок России, а в Суперлиге-Париматч проиграли лишь два матча из 26. Что любопытно — оба «Факелу».

Уже целенаправленно готовится к развязке сезона и «Кузбасс». А вот остальным фаворитам предстоит сыграть отборочный раунд до двух побед.

Казанскому «Зениту» — с «Енисеем» из Красноярска.

«Зениту» питерскому — с нижневартовским «Самотлором».

Новоуренгойскому «Факелу» — с нижегородским АСК.

А новосибирскому «Локомотиву» — с «Уралом» из Уфы.

Игры пройдут 20, 28 и, если потребуется, 31 марта. Непопадание любой команды из левой части сетки в «Финал шести» будет огромной сенсацией.

Лучшие по статистике по итогам регулярного чемпионата

Бомбардиры:

Виталий Папазов (Югра-Самотлор) — 451 очко

Дмитрий Волков (Факел) — 441

Иван Зайцев (Кузбасс) — 430

Самые результативные в среднем за сет:

Цветан Соколов (Зенит-Казань) — 5,06

Мачей Музай (Урал) — 4,96

Кирилл Клец (Енисей) и Виктор Полетаев (Зенит СПб) — по 4,71

Эйсы:

Дражен Лубурич (Локомотив) — 68 (0,76 за сет)

Максим Жигалов (Факел) — 54 (0,54)

Тодор Скримов (Енисей) — 51 (0,69)

Блок:

Иван Яковлев (Зенит СПб) — 75 (0,82 за сет)

Михаил Щербаков (Кузбасс) — 70 (0,80)

Илья Власов (Динамо) — 67 (0,73)