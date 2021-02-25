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«Казанский «Зенит» — фаворит плей-офф, «Динамо» будет сложнее». Чего ждать от концовки сезона

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 20:35
Дмитрий Фомин.
Дмитрий Фомин.
Чемпион Европы, директор АСК Дмитрий Фомин — о высокой конкуренции в Суперлиге Париматч, прогрессе бело-голубых и чемпионате мира в России

Московское «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу «Суперлиги Париматч» (20 побед в 22 матчах), но в плей-офф столичному клубу может не хватить чемпионского опыта. Об этом в интервью «СЭ» рассказал чемпион Европы, обладатель Кубка мира, неоднократный победитель еврокубковых турниров Дмитрий Фомин. Сейчас Дмитрий Александрович — директор нижегородского АСК, который в этом сезоне дает бой фаворитам и уже обеспечил себе место в плей-офф.

В условиях пандемии клубам сложно рассчитывать на стабильность

— Удивлены таким ярким выступлением «Динамо»? Перед началом сезона трудно было предположить, что столичная команда выиграет Кубок России и будет лидировать в суперлиге?

— Безусловно, но по ходу сезона стало понятно, что эта команда прогрессирует и показывает качественный волейбол. По своей игре «Динамо» — одна из команд, которая реально претендует на медали. Но в плей-офф все будет значительно сложнее.

— В целом конкуренция в этом году радует?

— Да, очень интересный чемпионат. Пять клубов всерьез могут рассчитывать на победу в плей-офф. Да, сейчас московское «Динамо» стабильнее всех. Они не проигрывают матчи заведомо более слабым соперникам. Да, у них есть два поражения от «Факела», но это та команда, которой можно уступить. Казань штормит. То они проигрывают пять-шесть матчей подряд, то вновь возвращаются на свой привычный уровень. Но в условиях пандемии сложно рассчитывать на стабильность. Игроки заболевают, долго лечатся, теряют форму...

— Что думаете о выступлении петербургского «Зенита», который потерпел уже 8 поражений в текущем сезоне.

— На мой взгляд, «Зенит» пока не демонстрирует своей лучшей игры. Там подобрался очень достойный состав, который способен выступать значительно сильнее. Да, у них была пара шикарных игр, но не более. Посмотрим, что будет дальше.

Павел Панков.Связующий с пушечной подачей рвется в олимпийскую сборную. Кто такой Павел Панков

— Если говорить про «Динамо», то капитана команды Павла Панкова можно назвать ключевым элементом успеха бело-голубых?

— Да. Пасующий с такой мощной подачей — это хорошая опция, большой плюс для «Динамо».

— Также специалисты отмечают прогресс Ильи Власова...

— Изначально «Динамо» по подбору игроков не соответствовало тому уровню, на который вышло сейчас. Тот же Власов и Лихошерстов долго были в тени, но в московском клубе раскрылись по полной. В этом большая заслуга Константина Брянского. Тренер делает правильные действия.

Попасть в сборную могут очень многие, конкуренция серьезная

— Как считаете, Панков, Власов и Лихошерстов могут попасть в состав сборной России на Олимпиаду?

— Попасть в сборную могут очень многие, конкуренция на каждой позиции серьезная. Главному тренеру есть из кого выбирать. Важно определиться с рисунком игры и какие сильные стороны должны быть у тебя в команде. Советовать кому-то что-то не стоит. Пусть выбирают те, кто отвечает за результат.

— Для нашей сборной дополнительный год перед Играми в Токио — это плюс или минус?

— Сложно сказать. Все сборные остались без официальных и товарищеских игр, непонятно кто в какой форме подойдет непосредственно к Олимпиаде. Все в равных условиях, но играть с нуля главный турнир четырехлетия — сложновато. В целом в последние годы волейбол на уровне сборных стал очень непредсказуемым: команда, которая выигрывает чемпионат Европы, не попадает на Олимпиаду. Так что нас ждет интересный олимпийский турнир. Если говорить конкретно про нашу сборную, то у нас нет возрастных игроков, которые хотели завершать карьеру в 2020-м.

&laquo;Кузбасс&raquo; проиграл бельгийскому &laquo;Кнаку&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов.Российские команды летят в Лиге чемпионов. Лидеры мучаются с чехами и бельгийцами

— Из трех российских волейбольных клубов в финальную стадию мужской Лиги чемпионов вышел только казанский «Зенит». Чем можно объяснить вылет «Кузбасса» и новосибирского «Локомотива»?

— Я бы не сказал, что это провал, но матчи с итальянскими клубами («Моденой» и «Тренто»), которые играют в очень скоростной волейбол, стали показательными. Наши команды не привыкли к такому ритму игры. При этом не сказать, что игроки соперников были выше уровнем. Просто волейбол гораздо прогрессивнее. Возможно, пройдет время, и мы подтянемся, но пока наши команды не готовы к быстрой игре.

— «Кузбасс» в этом году возглавил легендарный либеро сборной России Алексей Вербов. Верите, что из него вырастет топ-тренер?

— Посмотрим. Чтобы понять качество работы тренера, нужно время. Пока Вербов дает результат, команда уверенно идет в топ-3. Да, была неудача в Лиге чемпионов, но есть еще хорошая возможность спасти сезон. Хотя «Кузбассу» будет непросто в плей-офф.

Фаворитами будут те команды, которые привыкли играть ответственные матчи, более стрессоустойчивые. Когда в нескольких играх надо кровь из носу дать результат, то победный опыт игроков очень важен. Для тех же волейболистов Казани, которые много раз выигрывали суперлигу, не проблема выступать под прессом ответственности в плей-офф. Выигрывать тоже надо уметь. Не зря говорят, что нужно проиграть несколько финалов, чтобы научиться их выигрывать.

Владимир Алекно.Великий Алекно снова решил завершить карьеру. На этот раз, похоже, окончательно

Надеюсь, что ЧМ-2022 даст новый импульс волейболу в России

— Заявление наставника «Зенита» Владимира Алекно о том, что он покинет команду по окончании сезона, может негативно отразиться на коллективе?

— Мне сложно сказать, я не нахожусь внутри клуба. Но, видимо, у него были какие-то предпосылки.

— Как оцените выступление АСК в этом сезоне?

— Мы уже улучшили свой результат по сравнению с прошлым годом и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Главному тренеру Юрию Филиппову удалось хорошо подготовить команду, собранную в основном из опытных игроков (капитан нижегородцев Виктор Никоненко — самый возрастной игрок лиги. — Прим. «СЭ»). На старте чемпионата волейболисты одними из первых ушли на карантин, но затем смогли набрать форму и в новом, 2021 году выдали серию побед из восьми матчей. Только в середине сезона у нас разрешили присутствие зрителей, и они с удовольствием приходят на наши матчи. Видно, что все соскучились по большому волейболу.

— В следующем году Россия примет мужской чемпионат мира. Что это может изменить в нашем волейболе?

— Надеюсь, что это даст новый импульс. Было обидно, что после победы на Олимпиаде-2012 его не было. Да, первый год побольше ребят записывалось в секции, но не более того. Важно, что ЧМ пройдет в десяти городах, от Калининграда до Кемерова. Многие россияне увидят игры вживую, родители захотят отдать своих детей в наш вид спорта. Так что хочется надеяться, что получится полноценный праздник и мы не только покажем товар лицом иностранцам, но и популяризируем волейбол в России.

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