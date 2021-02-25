Чемпион Европы, директор АСК Дмитрий Фомин — о высокой конкуренции в Суперлиге Париматч, прогрессе бело-голубых и чемпионате мира в России

Московское «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу «Суперлиги Париматч» (20 побед в 22 матчах), но в плей-офф столичному клубу может не хватить чемпионского опыта. Об этом в интервью «СЭ» рассказал чемпион Европы, обладатель Кубка мира, неоднократный победитель еврокубковых турниров Дмитрий Фомин. Сейчас Дмитрий Александрович — директор нижегородского АСК, который в этом сезоне дает бой фаворитам и уже обеспечил себе место в плей-офф.

В условиях пандемии клубам сложно рассчитывать на стабильность

— Удивлены таким ярким выступлением «Динамо»? Перед началом сезона трудно было предположить, что столичная команда выиграет Кубок России и будет лидировать в суперлиге?

— Безусловно, но по ходу сезона стало понятно, что эта команда прогрессирует и показывает качественный волейбол. По своей игре «Динамо» — одна из команд, которая реально претендует на медали. Но в плей-офф все будет значительно сложнее.

— В целом конкуренция в этом году радует?

— Да, очень интересный чемпионат. Пять клубов всерьез могут рассчитывать на победу в плей-офф. Да, сейчас московское «Динамо» стабильнее всех. Они не проигрывают матчи заведомо более слабым соперникам. Да, у них есть два поражения от «Факела», но это та команда, которой можно уступить. Казань штормит. То они проигрывают пять-шесть матчей подряд, то вновь возвращаются на свой привычный уровень. Но в условиях пандемии сложно рассчитывать на стабильность. Игроки заболевают, долго лечатся, теряют форму...

— Что думаете о выступлении петербургского «Зенита», который потерпел уже 8 поражений в текущем сезоне.

— На мой взгляд, «Зенит» пока не демонстрирует своей лучшей игры. Там подобрался очень достойный состав, который способен выступать значительно сильнее. Да, у них была пара шикарных игр, но не более. Посмотрим, что будет дальше.

— Если говорить про «Динамо», то капитана команды Павла Панкова можно назвать ключевым элементом успеха бело-голубых?

— Да. Пасующий с такой мощной подачей — это хорошая опция, большой плюс для «Динамо».

— Также специалисты отмечают прогресс Ильи Власова...

— Изначально «Динамо» по подбору игроков не соответствовало тому уровню, на который вышло сейчас. Тот же Власов и Лихошерстов долго были в тени, но в московском клубе раскрылись по полной. В этом большая заслуга Константина Брянского. Тренер делает правильные действия.

Попасть в сборную могут очень многие, конкуренция серьезная

— Как считаете, Панков, Власов и Лихошерстов могут попасть в состав сборной России на Олимпиаду?

— Попасть в сборную могут очень многие, конкуренция на каждой позиции серьезная. Главному тренеру есть из кого выбирать. Важно определиться с рисунком игры и какие сильные стороны должны быть у тебя в команде. Советовать кому-то что-то не стоит. Пусть выбирают те, кто отвечает за результат.

— Для нашей сборной дополнительный год перед Играми в Токио — это плюс или минус?

— Сложно сказать. Все сборные остались без официальных и товарищеских игр, непонятно кто в какой форме подойдет непосредственно к Олимпиаде. Все в равных условиях, но играть с нуля главный турнир четырехлетия — сложновато. В целом в последние годы волейбол на уровне сборных стал очень непредсказуемым: команда, которая выигрывает чемпионат Европы, не попадает на Олимпиаду. Так что нас ждет интересный олимпийский турнир. Если говорить конкретно про нашу сборную, то у нас нет возрастных игроков, которые хотели завершать карьеру в 2020-м.

— Из трех российских волейбольных клубов в финальную стадию мужской Лиги чемпионов вышел только казанский «Зенит». Чем можно объяснить вылет «Кузбасса» и новосибирского «Локомотива»?

— Я бы не сказал, что это провал, но матчи с итальянскими клубами («Моденой» и «Тренто»), которые играют в очень скоростной волейбол, стали показательными. Наши команды не привыкли к такому ритму игры. При этом не сказать, что игроки соперников были выше уровнем. Просто волейбол гораздо прогрессивнее. Возможно, пройдет время, и мы подтянемся, но пока наши команды не готовы к быстрой игре.

— «Кузбасс» в этом году возглавил легендарный либеро сборной России Алексей Вербов. Верите, что из него вырастет топ-тренер?

— Посмотрим. Чтобы понять качество работы тренера, нужно время. Пока Вербов дает результат, команда уверенно идет в топ-3. Да, была неудача в Лиге чемпионов, но есть еще хорошая возможность спасти сезон. Хотя «Кузбассу» будет непросто в плей-офф.

Фаворитами будут те команды, которые привыкли играть ответственные матчи, более стрессоустойчивые. Когда в нескольких играх надо кровь из носу дать результат, то победный опыт игроков очень важен. Для тех же волейболистов Казани, которые много раз выигрывали суперлигу, не проблема выступать под прессом ответственности в плей-офф. Выигрывать тоже надо уметь. Не зря говорят, что нужно проиграть несколько финалов, чтобы научиться их выигрывать.

Надеюсь, что ЧМ-2022 даст новый импульс волейболу в России

— Заявление наставника «Зенита» Владимира Алекно о том, что он покинет команду по окончании сезона, может негативно отразиться на коллективе?

— Мне сложно сказать, я не нахожусь внутри клуба. Но, видимо, у него были какие-то предпосылки.

— Как оцените выступление АСК в этом сезоне?

— Мы уже улучшили свой результат по сравнению с прошлым годом и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Главному тренеру Юрию Филиппову удалось хорошо подготовить команду, собранную в основном из опытных игроков (капитан нижегородцев Виктор Никоненко — самый возрастной игрок лиги. — Прим. «СЭ»). На старте чемпионата волейболисты одними из первых ушли на карантин, но затем смогли набрать форму и в новом, 2021 году выдали серию побед из восьми матчей. Только в середине сезона у нас разрешили присутствие зрителей, и они с удовольствием приходят на наши матчи. Видно, что все соскучились по большому волейболу.

— В следующем году Россия примет мужской чемпионат мира. Что это может изменить в нашем волейболе?

— Надеюсь, что это даст новый импульс. Было обидно, что после победы на Олимпиаде-2012 его не было. Да, первый год побольше ребят записывалось в секции, но не более того. Важно, что ЧМ пройдет в десяти городах, от Калининграда до Кемерова. Многие россияне увидят игры вживую, родители захотят отдать своих детей в наш вид спорта. Так что хочется надеяться, что получится полноценный праздник и мы не только покажем товар лицом иностранцам, но и популяризируем волейбол в России.