«Зенит» Алекно проиграл четыре игры из пяти. Такого кризиса у Казани не было больше десяти лет

Вместе с тем и этот сезон вполне может оказаться победным для суперклуба из Татарстана.

Все началось с самовольного отъезда из команды Нгапета. После декабрьского тура Лиги чемпионов в Германии Эрвин, почувствовавший близость родной Франции, рванул домой. Никому ничего не сказав. Оно и понятно — кто бы его отпустил?

Кому проиграли?

Без звездного легионера «Зенит» сенсационно проиграл в «Суперлиге — Париматч» «Югре-Самотлор». Для Нижневартовска это историческое событие. Никогда прежде в рамках чемпионата России Казань они не побеждали. А тут хлопнули 3:0. И потом всей командой рванули на страницу Нгапета в Instagram, поочередно написав ему в комментах под последним фото: «Спасибо, бро».

К «Финалу четырех» Кубка России Нгапет вернулся в расположение команды. Получил жесткий выговор и штраф. Причем с оговоркой, что если «Зенит» не выиграет трофей, то сумма штрафа в разы увеличится. Как мы помним, Казань в драматичном полуфинале проиграла Питеру — 2:3. Для Алекно, учитывая их не самые теплые отношения с Туомасом Саммелвуо, это особенно чувствительно.

После состоялся заключительный в 2020 году тур чемпионата России. И Казань дома в четырех партиях отлетела от другого неудачника Кубка России — новосибирского «Локомотива».

В начале января «Зенит» наконец победил — пал один из аутсайдеров турнира, оренбургский «Нефтяник». Вот только в том матче травмировался ведущий блокирующий команды Артем Вольвич.

Без него и без простудившегося Бартоша Бедножа Михайлов и К° в воскресенье без вариантов проиграли «Кузбассу» — 0:3. Алексей Вербов одержал важную победу над одним из своих главных волейбольных учителей. В Кемерове наконец дали добро на 50-процентную заполняемость, и Иван Зайцев при зрителях показал просто выдающуюся игру. «Зенит» же проседал без Вольвича в центре, да еще и Нгапет совсем поник. Он лишь четвертый по очкам в команде со скромными 42% реализации и совсем уж удручающими для мастера такого масштаба 27% позитивного приема. Судя по последним играм, француз мысленно из Европы не вернулся до сих пор.

Неделя истины

Один из самых титулованных клубов в мировой истории выдал провальный отрезок, и следующая неделя станет для Казани, возможно, ключевой в сезоне. 15 и 17 января «Зенит» дома проведет спаренные матчи со скрытым лидером «Суперлиги — Париматч» и действующим обладателем Кубка России московским «Динамо». Выиграет два из двух — закрепится на первой строчке в таблице и вернет себе уверенность. Оба проиграет — может слететь на пятое место. И в дальнейшем по сезону едва ли кто-то будет бояться команды, которой прежде многие ментально проигрывали еще до первого розыгрыша.

Нынешний кризис, безусловно, крайне болезнен для Алекно, но на данном этапе точно не критичен. В сезоне-2008/09 у «Зенита» тоже было четыре поражения в пяти матчах — причем тогда спад пришелся на самый конец регулярного чемпионата. Но после этого Казань быстро оклемалась и провела фантастический плей-офф, второй раз в истории выиграв чемпионат России.

После чего побеждала в турнире восемь лет подряд.

Получится ли перевернуть все теперь — посмотрим. Но нет сомнений, что предстоящие матчи с рвущимся на российский волейбольный трон «Динамо» — правда, ослабленным отъездом Цветана Соколова в сборную Болгарии — будут огненными. Одним нечего терять, другие, наоборот, почувствовали вкус больших побед, и теперь их аппетит разыгрался по-взрослому.