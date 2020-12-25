Туомас сенсационно выбил Алекно из Кубка России. Это самая важная победа Питера в этом году

Пятничный волейбольный вечер получился по-хорошему сумасшедшим.

Кубок России памяти Константина Ревы. Полуфиналы

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) -2:3 (25:19, 25:14, 23:25, 19:25, 8:15)

Абаев 4 Подлесных 15 Савин 15 Власов 9 Лубурич 15 Панков 6 Ивович 12 Семышев 13 Лызик 7 Соколов 24 Куркаев 9 Лихошерстов 9 Мартынюк (л) Баранов (л) Бражнюк 0 Деру 1 Воропаев 0 Белогорцев 3 Родичев 0 Чеславс 1

Набранные очки — 100:98 (атака — 43:53, блок -9:8, эйсы — 12:16, позитивный прием — 33% - 31%).

Три дня назад в Москве динамовцы без проблем разобрались с «Локомотивом», но сегодня они были в шаге от еще более ощутимого разгрома. Проиграв без единого шанса два сета, в третьем бело-голубые горели 15:19. Савин, Абаев и Ивович выдавали эйсы сериями. Казалось, все понятно. Журналисты начали подтягиваться к микст-зоне, думая, как скоротать оставшееся до второго полуфинала время.

— Страшно было в тот момент? — спросили после игры у главного тренера «Динамо» Константина Брянского.

— Страх? Нет-нет. Это же игра. Здесь просто нужно выкладываться от и до. Страха быть не должно, он очень быстро передается остальным. Команде наоборот нужна уверенность. И я верил до конца.

Верили и два болельщика бело-голубых. Всего два, но какую же атмосферу они создавали. Шумовая поддержка не прекращалась ни на минуту.

— Лысая башка, дай пирожка. А лучше — в сетку, — выдал один из них во время подачи Марков Ивовича. И серб отправил мяч в сетку.

— Хорошо было, но, мне кажется, перебор, — осадил его товарищ. Тот все понял. И после кричал только своим.

— Спасибо этим двум болельщикам огромное, — расчувствовался после матча Цветан Соколов. — Мы реально ощущали их поддержку. Особенно, когда при 0:2 они не просто не ушли — а ведь легко могли, — но и продолжили громко кричать за нас. Нам это было нужно.

Чудо-спасение «Динамо»

Как игра с 0:2 и 15:19 перевернулась с ног на голову — никто сразу и не понял. Сначала динамовцы чуть подтянулись на подачах Павла Панкова. Но потом Подлесных не забил выигрышный мяч — и 17:20 снова казались чем-то безнадежным для москвичей. Однако дальше начали бомбить Семышев и Власов, новосибирцы несколько раз ошиблись на ровном месте — и к собственному шоку умудрились потерять сет.

После этого на кураже они быстро взяли и следующий. А на тай-брейке сыграли еще вдохновеннее. Решающая партия началась с двух эйсов Панкова. И динамовцы после только отрывались сильнее — 4:1, 9:4, 12:5. До свидания, «Локо», привет финал.

— Нам не хватило характера, — грустно констатировал тренер новосибирцев Пламен Константинов. — «Динамо» сумело перевернуть игру, а мы, когда было нужно — нет.

— В первых двух партиях они очень мощно подавали, — признал Брянский. — Сколько там было эйсов? Восемь, десять? Важно было перетерпеть. Плюс мы сразу понимали, что второй раз за три дня играть с одной командой тяжело. Они были сверхмотивированы после того поражения. В третьей нам ничего не оставалось, кроме как рисковать. В итоге выстояли. Не только у нас полетело, но и с подачами «Локомотива начали справляться. Очень здорово, что выстояли.

Вечер имени Егора Клюки

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань) — 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 17:15)

Бризар 1 Вольвич 8 Яковлев 15 Волков 6 Урсов 11 Нгапет 14 Филиппов 5 Беднож 18 Полетаев 12 Бутько 5 Клюка 25 Михайлов 26 Мелкозеров (л) Голубев (л) Дьячков 0 Сурмачевский 0 Земченок 1 Смоляр 0

Набранные очки — 108:109 (атака — 56:57, блок -11:10, эйсы — 3:11, позитивный прием — 49% - 36%).

Безоговорочным фаворитом этого Кубка России была Казань. «Зенит» побеждал в этом турнире шесть последних лет подряд. И мало кто сомневался, что никуда не денется седьмой.

Начали подопечные Алекно очень бодро. После 25:20 в первой партии болельщики Питера шептались: «Снова 0:3»...

Но этот вечер шикарного волейбола не мог закончиться так просто. Хозяева даже не думали сдаваться. Все неудачи начала сезона они, словно, выкинули из головы. Уверенно атаковал Виктор Полетаев, как всегда был хорош Иван Яковлев, не стеснялся брать на себя Кирилл Урсов, тащил Мелкозеров, но вот Егор Клюка — играл просто восхитительно. Таких матчей за Питер он еще не выдавал. Смотреть на такой волейбол в его исполнении можно бесконечно.

В результате подопечные Туомаса Саммелвуо уверенно взяли две следующие партии. Да и в четвертой вели очень долго. Однако прекрасный выход на подачу Земченка и невероятная стабильность всегда заряженного Макса Михайлова вернули Казань в игру. 2:2.

Тай-брейк выдался невероятно нервным. Вплоть до 12:11 команды шли очко в очко и лишь в самой концовке Питер вырвался вперед на два мяча. Благодаря Клюке. Искры летали по площадке в каждом розыгрыше. В защите и те, и другие просто феерили. Казань отыграла три матчбола, но четвертый Питер реализовал: тройной блок своевременно убрал руки и мяч после атаки Бедноша улетел в аут.

Героем пятого сета и всего матча стал Клюка. За один тай-брейк он настрелял семь очков! Еще четыре у Яковлева. А вот загулявший недавно Нгапет решающий отрезок провалил: 0 результативных действий.

Для Питера, которого колошматило в начале сезона, эта победа — невероятно значимая. Как и непосредственно для Туомаса Саммелвуо. И для сборной важно, что главный тренер возвращается на позитивную волну.

— Я бы не стал произносить громкие слова сейчас, — сказал он после игры. — Но победа, конечно, важна. Менее тяжело в игре с Казанью быть просто не могло. Но теперь все мысли о восстановлении и завтрашнем финале. Мы — точно не фавориты против «Динамо». Они очень стабильно играют весь сезон. Посмотрим, как у нас получится побороться против них. Финалы всегда интересны.

— Клюка в пятом сете божил.

— Сегодня мы немного увидели того Егора, которого хотим видеть. У него был тяжелый период, долгое восстановление после травмы. Но мы рассчитываем, что он как можно скорее будет готов полностью.

— Полетаев тоже был куда стабильнее, чем в прошлых важных матчах.

— Витя — да, молодец. Тем более, против Казани очень тяжело играть — у них очень дисциплинированный блок. Был момент в четвертой партии, когда он не забил после семи передач подряд. Зато в пятой он решил в решающие моменты, это были очень важные мячи.