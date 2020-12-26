«Зенит» проиграл домашний финал. У «Динамо» первый трофей за пять лет

Питер отдал все эмоции в полуфинальном матче с Казанью

Кубок России памяти Константина Ревы. Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 21:25, 19:25)

Бризар 0 Подлесных 12 Яковлев 9 Власов 8 Урсов 5 Панков 3 Филиппов 1 Семышев 5 Полетаев 11 Соколов 18 Клюка 13 Лихошерстов 7 Мелкозеров (л) Баранов (л) Ковалев 0 Шкулявичус 0 Пашицкий 3

Набранные очки — 60:75 (атака — 76:74, блок -8:7, эйсы — 0:5, позитивный прием — 37% - 37%).

После феерических полуфиналов ожидалось, что в главном матче эмоций и драматизма будет не меньше. Однако на деле получилось, что одна команда вышла на матч опустошенной — петербуржский «Зенит», похоже, все карты на стол выложил в игре против Казани.

Трюк с Соколовым

Все три сета «Динамо» отыграло крайне дисциплинированно и к развязке выходило с запасом. В первой партии рывок произошел на подачах Вадима Лихошерстова. При счете 17:17 высоченный блокирующий оформил два эйса и дважды сильно затруднил прием «Зениту». Плюс четыре в концовке в пользу такой Москвы — это приговор для соперника.

Во втором сете «Динамо» ушло вперед еще раньше. Во многом благодаря вдохновенной игре Цветана Соколова. Болгарин забил в атаке 8 из 11, а по итогам двух партий у диагонального набралось целых 18 очков. У главной ударной силы «Зенита» Егора Клюки и Виктора Полетаева за тот же отрезок игры — 16. На двоих.

Забавно, что в третьем сете Соколов не набрал ни единого результативного балла. После игры Константин Брянский объяснит это тактическим маневрам — пока все ждали атак от Цветана, мячи загружались на Подлесных. И в самом деле — в последней партии у диагонального было только шесть атак. Зато Ярослав и Антон Семышев ничуть не испугались дополнительной нагрузки и практически все свое забили.

В целом атакующая тройка «Динамо» действовала эффективнее, чем у «Зенита». Другим важным фактором стала подача. У питерцев — не единого эйса. И это при Клюке, Полетаеве, Яковлеве, Бризаре и выходившем на замену Дьячкове! Каждый из них в иные дни набирает очки на подаче сериями.

Панков дорос до MVP

Питер третий год подряд вышел в финал Кубка России. Забавно, что сейчас «Зениту» для этого понадобилось всего два матча. Это достижение вряд ли кто-то когда-то повторит. Все дело в коронавирусе, который внес свои поправки в нынешний розыгрыш. Первый большой трофей в истории клуба был как никогда близок, но на второй подряд суперматч команды не хватило.

Зато свою сухую серию прервало «Динамо». У москвичей не было трофеев пять лет — с победы в Кубке EKB-2015. А на внутренней арене так и вовсе с 2008-го.

— Мы выходили сыграть тот самый единственный и самый важный матч, на пути к которому была проделана большая дорога, — прокомментировал это Брянский.

— Но отметить такое необходимо.

— У нас игра послезавтра.

MVP Кубка России признали Павла Панкова. Его игра действительно впечатляла. Если еще летом казалось, что две главные связки страны — это Игорь Кобзарь и Александр Бутько, то прямо сейчас шансы Панкова на попадание в олимпийский состав кажутся совершенно реальными.

— Согласен с решением отдать MVP Панкову, — без раздумий согласился главный тренер «Динамо».

— Панков — самый лучший, — бросил проходящий мимо Илья Власов.

— А вы?

— И я!

— Как считаете, Павел заслуживает места в олимпийском составе? — вопрос Брянскому.

— Это решать тренеру сборной. Если вам интересно лично мое мнение, то он достоин быть в национальной сборной. Как и еще ряд динамовцев. Минимум — четыре. Но это исключительно моя позиция, решать, повторю, только тренерскому штабу сборной и федерации.

Туомас держит удар

Саммелвуо нужно отдать должное. Микст-зона располагалась в метрах от раздевалки «Динамо» и оттуда постоянно раздавались победные крики, включалась музыка, эмоции кипели. Можно представить, что в тот момент было в душе Туомаса. Но он ничем это не выдавал и был готов ответить на все вопросы.

— Вчерашняя сложная игра с Казанью? — переспросил тренер «Зенита». — Не хочу этим оправдываться. Всегда легко подбирать какие-то отговорки. Проблем с настроем в финале быть не может. И у нас их не было. Просто это спорт. Одни побеждают, другие проигрывают.

— Возможно, у вас будет шанс на реванш у «Динамо» в финале Кубке EKB.

— Может быть, и это было бы здорово. Но пока мы точно не думаем об этом. Впереди новая игра — и все мысли только о ней. Все мысли у нас на сегодняшнем дне.

— Насколько не хватало травмированного Камехо?

— На это все списывать я тоже не хочу. Это очень легко. Он вернется нескоро, а нас есть другие игроки. И нам нужно побеждать сегодня.

Легенда завершила карьеру

Помимо розыгрыша Кубка в этом матче произошло еще одно важнейшее для российского волейбола событие. Этим финалом завершил карьеру знаменитый судья Андрей Зенович. Если проводить параллель с футболом, то по всеобщему признанию и авторитету его можно сравнить с Пьерлуиджи Коллиной. О чем говорить, если только ради него поднимали возрастной лимит на работу в международных матчах.

На счету Зеновича сотни международных игр, но особняком стоят два олимпийских финала. Золотой матч Олимпийских игр — это вершина карьеры для любого арбитра. А уж сразу два таких матча — это что-то невероятное.

— Грустно? — спросили мы у Зеновича, когда он покидал площадку.

— Конечно! Этот день — точно не праздник для меня. Я посвятил этому делу всю свою жизнь. Но проблема в том, что меня выбрали в европейскую коллегию судей. А это не подразумевает совмещение со свистком. По идее должен был завершить карьеру после Олимпиады в Токио. Но случилась пандемия. Что поделаешь? Считаю, ухожу достойно и по-прежнему держу свой уровень.